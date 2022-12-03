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رياضة

لمحبي المنتخب البرازيليّ... إليكم هذا الخبر غير السارّ

Lebanon 24
03-12-2022 | 10:05
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لن يتمكن غابريال جيزوس وأليكس تيليس من مواصلة مشوارهما مع البرازيل في مونديال قطر، وذلك بسبب إصابة تعرضا لها في الخسارة أمام الكاميرون (0-1) وفق ما أعلن منتخب بلادهما.

وقال المنتخب البرازيلي في بيان: "خضع كل منهما لفحص بالرنين المغناطيسي على الركبة اليمنى مما أكد إصابتهما واستحالة تعافيهما للمشاركة في مونديال قطر".
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واستبدل اللاعبان خلال مباراة أمس الجمعة الهامشية التي خسرها البرازيليون 0-1 أمام الكاميرون على ملعب لوسيل، في الدقيقتين 54 و64 بسبب الإصابة.

وتشكل إصابة تيليس، ظهير إشبيلية الإسباني، بشكل خاص ضربة قاسية لفريق المدرب تيتي الذي يعاني أصلا دفاعيا في ظل إصابة لاعبي يوفنتوس الإيطالي دانيلو (في الكاحل) وأليكس ساندرو (في الفخذ)، فيما يملك الكثير من الخيارات الهجومية لتعويض  جيزوس نجم أرسنال الإنكليزي.
 
 
(روسيا اليوم)
 

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