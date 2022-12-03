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رياضة

بطولة لبنان لكرة القدم... صدارة موقتة لشباب الساحل

Lebanon 24
03-12-2022 | 10:54
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فاز شباب الساحل على مضيفه التضامن صور 2 - 1 في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب صور البلدي، في المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.


سجل لشباب الساحل فضل عنتر وداوده ديوب خطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 42 و71. وللتضامن غسان سريه في الدقيقة 69.
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وهذا الفوز السابع لشباب الساحل، صاحب السجل النظيف من الخسارة مثل الانصار المتصدر، فرفع رصيده الى 24 نقطة ليعتلي الصدارة موقتا. والتعثر الخامس للتضامن صور الذي استقر رصيده عند تسع نقاط.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز الاخاء الاهلي عاليه على مضيفه الحكمة بيروت 1 - 0، سجلها علي ابراهيم، ليواصل الفريق الجبلي زحفه من منطقة القاع، ويجذب الفريق البيروتي اليها. وتساوى رصيد الفريقين بسبع نقاط لكل منهما من فوزين وتعادل.
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