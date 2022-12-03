Advertisement

رياضة

بعد فوزها على أميركا.. هولندا أول المتأهلين للربع النهائي في كأس العالم

Lebanon 24
03-12-2022 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1016710-638056909013005687.jpg
Doc-P-1016710-638056909013005687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبح المنتخب الهولندي أول الواصلين إلى دور ربع النهائي في مونديال 2022، بعد انتصاره "المريح" على الولايات المتحدة، مساء السبت.
 
وعلى استاد خليفة الدولي في الدوحة، حققت "الطواحين الهولندية" انتصارا مقنعا على الولايات المتحدة بنتيجة 3-1، في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.
Advertisement

وحسمت هولندا اللقاء من الشوط الأول، بفضل هدفين لميمفس ديباي ودايلي بليند، جاءا بنفس الطريقة، بفضل تمريرتين أرضيتين من نفس اللاعب، دينزل دامفريس.

وقلصت الولايات المتحدة الفارق، بفضل هدف للمهاجم هاجي رايت، جاء في الدقيقة 76، قبل أن يعود نجم اللقاء، الهولندي دينزل دامفريس ليسجل الهدف الثالث "للطواحين" في الدقيقة 82.

 وودعت الولايات المتحدة المونديال بهذه الهزيمة، بعد أن قدمت بطولة جيدة، تعادلت فيها مع إنجلترا وحققت انتصارا تاريخيا على إيران.

وفي الدور ربع النهائي، ستواجه هولندا الفائز من مواجهة الأرجنتين وأستراليا، التي ستقام لاحقا ليلة السبت.

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:56 | 2022-12-04
05:00 | 2022-12-04
02:30 | 2022-12-04
02:00 | 2022-12-04
23:00 | 2022-12-03
16:34 | 2022-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website