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رياضة

تألق منتخبات آسيا وإفريقيا.. ما هي مقاعدهم في مونديال 2026؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 23:00
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مع تألق منتخبات آسيا وإفريقيا في مونديال 2022، أطلق المحللون توقعات بظهور هذه المنتخبات بشكل أقوى في البطولات المقبلة، مع تضاؤل الفجوة بين كبار اللعبة الأوروبيين، والمنتخبات الصاعدة في القارات الأخرى.
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ووصل 3 منتخبات من آسيا إلى دور الـ16، وهي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا (التي تخوض تصفيات آسيا)، بالإضافة إلى تألق منتخبي إفريقيا المغرب والسنغال ووصلهما لنفس الدور.

وسترتفع مشاركة آسيا وإفريقيا في المونديال المقبل عام 2026، مع رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48.

ما عدد مقاعد آسيا وإفريقيا في مونديال 2026؟

آسيا ستحصل على 8 مقاعد كاملة في مونديال 2026.
إفريقيا ستحصل على 9 مقاعد كاملة في مونديال 2026.
سيتأهل منتخب من آسيا وآخر من إفريقيا، لخوض بطولة سداسية مع منتخبات من قارات أخرى، للظفر بآخر مقعدين إلى المونديال.
يذكر أن مونديال 2026 سيقام في 3 دول، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث ستوزع المنتخبات الـ48 على 16 مجموعة.
 
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