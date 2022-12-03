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رياضة

الأرجنتين تضرب أستراليا بثنائية وتتأهل إلى ربع نهائي المونديال

Lebanon 24
03-12-2022 | 16:00
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نجح الأرجنتين في تخطي دور الـ16 بالفوز بهدفين مقابل هدف أمام المنتخب الأسترالي، ليصعد إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.
 
وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للقاء.
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وأضاف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني عند الدقيقة 57.
وقلص المهاجم الأسترالي كريغ غودوين الفارق لأستراليا بتسجيله الهدف الأول له بحلول الدقيقة 77.
 
 
وضرب منتخب الأرجنتين بذلك موعدا في دور الثمانية مع نظيره الهولندي، الذي تغلب بدوره على منتخب أميركا (3-1) في اللقاء الذي جرى اليوم السبت أيضا، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.
 

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