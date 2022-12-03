سيطرة لبنانية على بطولة غرب آسيا للترياتلون بالسعودية

Advertisement

شهدت بطولة غرب آسيا للترياتلون التي أجريت في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية اليوم، سيطرة لبنانية على سباقي الرجال والسيدات.وفاز عداء الجيش علي الزعبي بالمركز الاول عند الرجال مسجلا 1:05:37 ساعة، امام مواطنه خضر ياسين (عداء حر مقيم في الامارات العربية المتحدة)، وقد سجل 1:06:00 ساعة، وحل ثالثا السعودي ريان الخويطر 1:06:23. وشارك في المسابقة في فئة الرجال 84 متباريا.وفي سباق السيدات، فازت اللبنانية ليندساي ناضر محققة 1:10:32 ساعة. وحلت ثانية الايطالية اليسا غراسي 1:16:28، وثالثة اللبنانية تونيا مكاري 1:18:41. وشاركت في المسابقة في فئة السيدات 18 عداءة.