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رياضة

سيطرة لبنانية على بطولة غرب آسيا للترياتلون بالسعودية

Lebanon 24
03-12-2022 | 16:34
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شهدت بطولة غرب آسيا للترياتلون التي أجريت في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية اليوم، سيطرة لبنانية على سباقي الرجال والسيدات.
وفاز عداء الجيش علي الزعبي بالمركز الاول عند الرجال مسجلا 1:05:37 ساعة، امام مواطنه خضر ياسين (عداء حر مقيم في الامارات العربية المتحدة)، وقد سجل 1:06:00 ساعة، وحل ثالثا السعودي ريان الخويطر 1:06:23. وشارك في المسابقة في فئة الرجال 84 متباريا.
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وفي سباق السيدات، فازت اللبنانية ليندساي ناضر محققة 1:10:32 ساعة. وحلت ثانية الايطالية اليسا غراسي 1:16:28، وثالثة اللبنانية تونيا مكاري 1:18:41. وشاركت في المسابقة في فئة السيدات 18 عداءة.
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