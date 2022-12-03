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رياضة

دور الـ16 لمونديال قطر.. موعد مباراتي اليوم الأحد والقنوات الناقلة (صورة)

Lebanon 24
03-12-2022 | 23:00
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يشهد اليوم الأحد، لعب مباراتين ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.
 
وتجمع المباراة الأولى منتخبي فرنسا وبولندا، في تمام الساعة (5:00) بتوقيت بيروت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.
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أمام المباراة الثانية فستجمع منتخبي إنجلترا والسنغال، في تمام الساعة (9:00) بتوقيت بيروت، على استاد "البيت" بمدينة الخور.
 
 
القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 4 كانون أول 2022 في كأس العالم:

مباراة فرنسا وبولندا ستنقل على قناة "بي إن سبورتس ماكس 1 HD"، كما سيتم بث اللقاء على قنوات الكأس، وبالتحديد قناة الكأس إكسترا 1 HD، والكأس إكسترا 2 HD.

أما مباراة إنجلترا والسنغال فستبث على قناة "بي إن سبورتس ماكس 2 HD"، وعلى قنوات الكأس، وبالتحديد قناة الكأس إكسترا 1 HD، والكأس إكسترا 2 HD.  

رياضة

كأس العالم2022

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