دور الـ16 لمونديال قطر.. موعد مباراتي اليوم الأحد والقنوات الناقلة (صورة)

يشهد اليوم الأحد، لعب مباراتين ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وتجمع المباراة الأولى منتخبي فرنسا وبولندا، في تمام الساعة (5:00) بتوقيت بيروت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

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أمام المباراة الثانية فستجمع منتخبي إنجلترا والسنغال، في تمام الساعة (9:00) بتوقيت بيروت، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 4 كانون أول 2022 في كأس العالم:



مباراة فرنسا وبولندا ستنقل على قناة "بي إن سبورتس ماكس 1 HD"، كما سيتم بث اللقاء على قنوات الكأس، وبالتحديد قناة الكأس إكسترا 1 HD، والكأس إكسترا 2 HD.



أما مباراة إنجلترا والسنغال فستبث على قناة "بي إن سبورتس ماكس 2 HD"، وعلى قنوات الكأس، وبالتحديد قناة الكأس إكسترا 1 HD، والكأس إكسترا 2 HD.