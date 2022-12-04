ميسي يتفوق على كريستيانو رونالدو والأسطورة الراحل مارادونا

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدة أرقام مميزة من مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأسترالي (2-1)، التي جمعتهما مساء أمس السبت في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022.





ووقع ميسي على هدفه الثالث في مونديال قطر 2022، والهدف الأول على الإطلاق في الأدوار الإقصائية، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في نهائيات كأس العالم، متجاوزا بفارق هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم يسبق له أن سجل في الأدوار الإقصائية، ولكن لديه الفرصة أيضا، عندما سيواجه منتخب سويسرا يوم الثلاثاء المقبل، في الدور ثمن النهائي للبطولة.

Advertisement



ولكن كريستيانو رونالدو (37 عاما) نجح في هز الشباك خلال النسخ الخمس لمشاركاته في بطولة كأس العالم، بعكس منافسه الأرجنتيني الذي سجل في 4 نسخ.



وأحرز النجم البرتغالي هدفا في مونديال ألمانيا 2006، وهدفا خلال مونديال جنوب إفريقيا 2010، وهدفا واحد أيضا في مونديال البرازيل 2014، و3 أهداف في مونديال روسيا 2018، إضافة إلى هدف واحد حتى الآن في مونديال قطر 2022، وكان ذلك في شباك منتخب غانا من ركلة جزاء في أولى جولات دور المجموعات.



بينما يشارك النجم الأرجنتيني للمرة الخامسة في نهائيات كأس العالم، وسجل في 4 نسخ منها.



فقد أحرز ليونيل ميسي هدفا في مونديال ألمانيا 2006، ولم يسجل في مونديال جنوب إفريقيا 2010، بينما سجل 4 أهداف في مونديال البرازيل 2014، وهدفا في مونديال روسيا 2018، إضافة إلى 3 أهداف في مونديال قطر 2022، الأول في مرمى المنتخب السعودي من ركلة جزاء، والثاني أمام المكسيك، والثالث في شباك أستراليا.



ونجح ميسي في معادلة رقم كريستيانو رونالدو بعدد الأهداف المسجلة في البطولات الكبرى، برصيد 22 هدفا لكل منهما، وذلك وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.



وسجل النجم الأرجنتيني 13 هدفا في منافسات "كوبا أميركا"، و9 أهداف في منافسات كأس العالم.



أما رونالدو فقد سجل 14 هدفا في منافسات كأس الأمم الأوروبية، و8 أهداف في كأس العالم.



كما حطم ميسي رقم مواطنيه الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا بطل مونديال 1986، وغلييرمو ستابيلي، اللذين سجلا 8 أهداف لكل منهما خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقلص "البرغوث" الفارق إلى هدف واحد بينه وبين مواطنه غابرييل باتيستوتا الهداف التاريخي للأرجنتين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، برصيد 10أهداف.