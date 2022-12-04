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رياضة

رونالدو ضمن قائمة "الأسوأ" في دور المجموعات!

Lebanon 24
04-12-2022 | 08:00
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دخل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، قائمة أسوأ اللاعبين تقييماً في الدور الأول لبطولة كأس العالم "دور المجموعات"، بعد تسجيله هدفا واحدا في 3 مباريات.
 

ولعب رونالدو مباراة البرتغال الأولى في كأس العالم أمام غانا، وسجل خلالها هدفا بضربة جزاء قبل أن يفشل في هز شباك أوروغواي وكوريا الجنوبية تباعا، ليعتمد موقع "سوفاسكور" العالمي للإحصائيات والأرقام حصول الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات على تقييم نهائي لدور المجموعات قوامه 6.37.
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وشملت التشكيلة وجود 4 لاعبين من منتخب قطر، وواحد من السعودية و2 من كندا ومثلهما من كوستاريكا وواحد أسترالي.

 
ورغم مشاركته في مباراتين فإن مشعل برشم حارس مرمى قطر اعتبر الأسوأ في التقييم 6.10 بين نظرائه لاستقباله 5 أهداف، وأمامه مدافعا كوستاريكا بسبب الخسارة الثقيلة أمام إسبانيا 7-0 وهما فرانسيسكو كالفو وأوسكار دوارتي، 6.25 و6.30، فيما كان تقييم همام أحمد ظهير قطر 6.25 وعلى الجانب الأيمن أليستر جونستون مدافع كندا، التي فشلت في الفوز بأي نقطة، 6.40.

وفي خط الوسط اعتبر عبدالإله المالكي لاعب وسط المنتخب السعودي ثالث أقل اللاعبين تقييما في التشكيلة بـ 6.15 والقطري كريم بو ضياف بـ 6.30، بالإضافة إلى الكندي تاجون بيوكانن 6.10 والأسترالي ماتثيو ليكي مسجل هدف منتخبه أمام الدنمارك برصيد 6.33، وهو الوحيد إلى جانب رونالدو الذي استطاع التأهل إلى الدور المقبل.
 
ويقف إلى جانب رونالدو في قائمة الأسوأ تقييما، المهاجم القطري المعز علي بـ3 مباريات دون مساهمة واحدة ومجموع وصل إلى 6.23.
المصدر: سكاي نيوز عربية

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