بعد دخوله إلى المستشفى.. بيليه يطمئن العالم على حالته الصحية!

وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، رسالة خاصة إلى الجميع، بعد نقله إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت صحيفة FOLHA البرازيلية، قد أكدت أن بيليه تم نقله للمستشفى مؤخرًا، ولم يعد يستجيب للعلاج؛ بسبب تدهور حالته الصحية، ويتم الاعتماد حاليًا على المسكنات من أجل تخفيف حالته، بعد أن تم نقله منذ أيام قليلة إلى أحد المستشفيات بسبب معاناته مع السرطان منذ فترة طويلة.

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وكتب بيليه عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام: أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع، أنا قوي ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد.

وأضاف: أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها، لديّ الكثير من الإيمان بالله، وكل رسالة حب تصلني منكم في أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة.

المصدر: جول