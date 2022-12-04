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رياضة

هل شتم مدربه؟.. رونالدو يوضح ما حدث بعد استبداله في مباراة كوريا الجنوبية

Lebanon 24
04-12-2022 | 14:00
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رد نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ما تردد عن خلافه مع مدربه فرناندو سانتوس، وتوجيه كلمات بذيئة له، عقب استبداله أمام كوريا الجنوبية.
وكانت الكاميرات قد رصدت غضب رونالدو أثناء استبداله في المباراة، التي خسرها المنتخب البرتغالي (2-1)، بالإضافة إلى تلفظه ببعض الكلمات غير اللائقة.
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وقال رونالدو عن ذلك، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل": "ما حدث قبل استبدالي، أن لاعبا من كوريا الجنوبية طالبني بالخروج سريعا من الملعب".
وأضاف "طلبت منه أن يصمت، لأنه لا يحق له أن يطلب هذا الأمر... لم يكن هناك أي خلاف مع المدرب".

وكان سانتوس قد قدم رواية مشابهة للموقف، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.
وردا على سؤال للصحفيين بشأن واقعة استبدال رونالدو، قال سانتوس إن لاعبًا من كوريا الجنوبية كان "عدائيًا" في تصريحاته تجاه رونالدو.
وأكد سانتوس "شاهدت تلاسنا مع لاعب من كوريا، ولا شك لدي بشأن ما حدث".

 
 
(سبوتنيك)

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