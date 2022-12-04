هل يشارك نيمار بمباراة دور الـ16؟

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كشف تيتي مدرب البرازيل عن أن نيمار سيشارك مع المنتخب الوطني في مباراة دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية،‭ ‬يوم الاثنين.وتلقى المدافع تياغو سيلفا سؤالا في مؤتمر صحافي بشأن إمكانية مشاركة نيمار في المباراة، لكن تيتي أمسك بالميكروفون ورد "نعم".وخاض نيمار سباقا مع الزمن حتى يكون جاهزا عقب إصابته في الكاحل أمام صربيا في أولى مباريات المجموعة السابعة.