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رياضة

هل يشارك نيمار بمباراة دور الـ16؟

Lebanon 24
04-12-2022 | 08:41
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كشف تيتي مدرب البرازيل عن أن نيمار سيشارك مع المنتخب الوطني في مباراة دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية،‭ ‬يوم الاثنين.


وتلقى المدافع تياغو سيلفا سؤالا في مؤتمر صحافي بشأن إمكانية مشاركة نيمار في المباراة، لكن تيتي أمسك بالميكروفون ورد "نعم".
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وخاض نيمار سباقا مع الزمن حتى يكون جاهزا عقب إصابته في الكاحل أمام صربيا في أولى مباريات المجموعة السابعة.
المصدر: العربية نت

رياضة

كأس العالم2022

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