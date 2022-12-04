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رياضة

قرار مهم من "فيفا" قبل مباراة المغرب وإسبانيا

Lebanon 24
04-12-2022 | 09:39
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أعلنت صفحة منتخب المغرب لكرة القدم على موقع "تويتر" اليوم، أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" خصص 5 آلاف تذكرة إضافية للمباراة التي ستجمع بين أسود الأطلس ومنتخب إسبانيا، في إطار دور الثمن من المونديال المقام في قطر.
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وكتبت صفحة المنتخب "بعد مجهودات كبيرة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة) ، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص 5000 تذكرة الخاصة بالمباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الإسباني، للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر".


ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة فيما كان مشجعون كثيرون لمنتخب المغرب، قد قالوا إنهم لم يستطيعوا الحصول على تذاكر لحضور المباراة الحاسمة يوم الثلاثاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

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