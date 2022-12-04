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رياضة

بعد فوزها على بولندا.. فرنسا الى دور ربع نهائي كأس العالم

Lebanon 24
04-12-2022 | 12:00
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عبر منتخب فرنسا إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، بفوزه على نظيره البولندي بنتيجة 3-1، اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي.
وافتتح المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة 44.
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وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 74. وعاد "الأسمر" في الدقيقة 90 ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب بلاده.
وأحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لمنتخب بولندا من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
 
 
وتنتظر فرنسا في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين إنكلترا والسنغال.

رياضة

كأس العالم2022

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