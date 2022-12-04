بعد فوزها على بولندا.. فرنسا الى دور ربع نهائي كأس العالم

عبر منتخب فرنسا إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، بفوزه على نظيره البولندي بنتيجة 3-1، اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي.



Advertisement



وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 74. وعاد "الأسمر" في الدقيقة 90 ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب بلاده. وافتتح المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة 44.وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 74. وعاد "الأسمر" في الدقيقة 90 ليسجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب بلاده.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لمنتخب بولندا من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتنتظر فرنسا في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين إنكلترا والسنغال.