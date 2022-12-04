مشهد مؤثر .. نجم بولندا يواسي نجله بعد توديع كأس العالم (فيديو)

حاول حارس منتخب بولندا فويتشيك شتشيسني منع ابنه من البكاء بعد توديع كأس العالم 2022 بالخسارة أمام فرنسا في ثمن النهائي.

وظهر فويتشيك شتشيسني في مشهد مؤثر للغاية بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

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شتشيسني، وبعدما كان أحد أبرز أبطال تأهل منتخب بولندا إلى ثمن نهائي كأس العالم عن المجموعة الثالثة، لم يتمكن من منع كيليان مبابي وأوليفييه جيرو من إمطار شباكه بثلاثة أهداف، جعلت المنتخب البولندي يودع كأس العالم.





وبعد الخسارة من فرنسا، ظهر شتشيسني في مقطع فيديو مؤثر للغاية وهو يحاول منع ابنه من الاستمرار في البكاء بعد الخسارة من فرنسا وتوديع المونديال.





وحاول شتشيسني مسح دموع ابنه أكثر من مرة دون فائدة، قبل أن يحتضنه ويحمله من النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بعيدًا عن الكاميرات.