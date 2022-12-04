انكلترا تقسو على السنغال بثلاثية نظيفة وتعبر لربع نهائي المونديال



عبر منتخب انكلترا إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، بفوزه على نظيره السنغالي بنتيجة 3-0، اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي.



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وضاعف النجم هاري كين النتيجة لمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.





وأضاف الإنكليزي باكايو ساكا الهدف الثالث لبلاده في الدقيقة 57. وسجل لاعب خط الوسط الإنكليزي غوردان هندرسون هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.وضاعف النجم هاري كين النتيجة لمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.وأضاف الإنكليزي باكايو ساكا الهدف الثالث لبلاده في الدقيقة 57.

وضرب منتخب انكلترا بذلك موعدا في دور الثمانية مع نظيره الفرنسي، الذي تغلب بدوره على منتخب بولندا (3-1) في اللقاء الذي جرى اليوم الاحد أيضاً.