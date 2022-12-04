موعد مباراتي اليوم الاثنين ضمن دور الـ16 لمونديال قطر (صورة)

يشهد الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الاثنين، إقامة مباراتين بمشاركة منتخبين آسيويين هما الياباني، والكوري الجنوبي.



وستجمع المباراة الأولى منتخبي اليابان وكرواتيا، في تمام الساعة (5:00) بتوقيت بيروت، على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية.

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أما المباراة الثانية فستجمع منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية، في تمام الساعة (9:00) بتوقيت بيروت، على استاد "974" بالعاصمة الدوحة.