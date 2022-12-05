مبابي يحطم رقم كريستيانو رونالدو!

حطم نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر.



وأحرز مبابي هدفين لمنتخب "الديوك" في شباك نظيره البولندي (3-1) خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن دور الـ16 لمونديال قطر 2022.

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ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية للبطولة، و9 أهداف خلال 11 مباراة ضمن نهائيات كأس العالم، ليصبح ثاني أكثر لاعب فرنسي، إحرازا للأهداف في المونديال، خلف جوست فونتين برصيد 13 هدفا.



وعادل كيليان مبابي رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدد الأهداف المسجلة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وتجاوز بفارق هدف واحد رقم الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي سجل 8 أهداف في 20 مباراة خلال 5 نسخ مختلفة لكأس العالم.