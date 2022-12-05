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رياضة

مبابي يحطم رقم كريستيانو رونالدو!

Lebanon 24
05-12-2022 | 02:00
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حطم نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر.

وأحرز مبابي هدفين لمنتخب "الديوك" في شباك نظيره البولندي (3-1) خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن دور الـ16 لمونديال قطر 2022.
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ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية للبطولة، و9 أهداف خلال 11 مباراة ضمن نهائيات كأس العالم، ليصبح ثاني أكثر لاعب فرنسي، إحرازا للأهداف في المونديال، خلف جوست فونتين برصيد 13 هدفا.

وعادل كيليان مبابي رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدد الأهداف المسجلة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وتجاوز بفارق هدف واحد رقم الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي سجل 8 أهداف في 20 مباراة خلال 5 نسخ مختلفة لكأس العالم.

كما أصبح مبابي أول لاعب فرنسي في التاريخ يسجل 4 أهداف على الأقل في نسختين متتاليتين لكأس العالم.

وأصبح المهاجم الفرنسي، أكثر لاعب مساهمة في الأهداف خلال مونديال 2022 بتسجيله 5 أهداف إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصاءات إلى أن مبابي أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 9 أهداف في كأس العالم قبل بلوغه 24 عاما.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

كأس العالم2022

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