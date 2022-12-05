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رياضة

المتألق جيرو يدخل تاريخ منتخب فرنسا

Lebanon 24
05-12-2022 | 05:00
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أصبح أوليفييه جيرو، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي بافتتاحه التسجيل في مرمى بولندا في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز فرنسا 3-1 في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

وسجل جيرو الهدف في الدقيقة 44 رافعا غلته الدولية إلى 52 هدفا، متوفقا على شريكه السابق تييري هنري الذي كان يحمل الرقم القياسي منذ عام 2009.
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وهو الهدف الرابع لجيرو (36 عاما) في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد 12 يوما على ثنائيته في مرمى أستراليا (4-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر، وبعد ثماني سنوات من هدفه الأول، في دور المجموعات للعرس العالمي في مرمى سويسرا (5-2) عام 2014.

ولم يهز جيرو الشباك في مونديال روسيا 2018، لكنه ساهم في تتويج فرنسا باللقب.

- ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ في منتخب فرنسا:

1. أوليفييه جيرو: 52 هدفا (117 مباراة دولية منذ 2011).

2. تييري هنري: 51 هدفا (في 123 مباراة دولية، 1997-2010).

3. أنطوان غريزمان: 42 هدفا (114 مباراة دولية منذ 2014).

4. ميشال بلاتيني: 41 هدفا (في 72 مباراة دولية من 1976 إلى 1986).

5. كريم بنزيما: 37 هدفا (في 97 مباراة دولية منذ 2007).
المصدر: روسيا اليوم

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