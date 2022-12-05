رونالدو "منبوذ".. غالبية البرتغاليين لا يريدونه أساسي والسبب؟

تتوالى متاعب نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوما بعد الآخر، فبعدما أضحى بدون ناد في أوروبا، لم يعد "الدون" يحظى بالشعبية وسط مشجعي منتخب البرتغال أنفسهم، لأنهم ينظرون إليه بمثابة "عبء"، آملين أن يجري تركه على دكة البدلاء، في مواجهة المونديال المقبلة.

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وبحسب صحيفة "آ بولا" البرتغالية، فإن استطلاعا للرأي كشف أن 70 في المئة من البرتغاليين يؤيدون ترك رونالدو في دكة البدلاء خلال مباريات كأس العالم، لأنهم يرون أنه لا يقدم شيئا كبيرا لمنتخب البلد الأوروبي في المونديال المقام بقطر.



وأعرب المستجوبون عن أملهم في عدم إشراك رونالدو في المباراة التي ستجمع منتخب البرتغال بنظيره السويسري، غداً الثلاثاء، في إطار دور الثمن من كأس العالم.



ويرى مشجعو منتخب البرتغال أن "الدون" لم يقدم ما كان مأمولا، لأنه لم يسجل سوى مرة واحدة في البطولة عن طريق ركلة جزاء، حتى وإن كان الهدف قد ساعده على تحقيق رقم قياسي في مساره الكروي، فأضحى أول لاعب يسجل في خمس نسخ من المونديال. ويرى مشجعو منتخب البرتغال أن "الدون" لم يقدم ما كان مأمولا، لأنه لم يسجل سوى مرة واحدة في البطولة عن طريق ركلة جزاء، حتى وإن كان الهدف قد ساعده على تحقيق رقم قياسي في مساره الكروي، فأضحى أول لاعب يسجل في خمس نسخ من المونديال.