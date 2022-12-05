مشجعو انكلترا يصدمون مراسلا اسرائيليا على الهواء (فيديو)

تعرض مراسل قناة إسرائيلية لموقف محرج عند محاولته إجراء مقابلة مع عدد من المشجعين الإنجليز عقب فوز منتخب انكلترا أمام المنتخب السنغالي 3-0 في مونديال قطر.

وظهر المشجعون في مقطع على قناة إسرائيلية، وأحرجوا مراسلها، وهم يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ويهتفون "فلسطين حرة"، في أثناء احتفالهم بفوز فريقهم.

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مشجعو #إنجلترا يصدمون مراسل القناة الإسرائيلية بالهتاف بالحرية ل #فلسطين أثناء البث على الهواء مباشرة. #كأس_العالم_2022_قطر #العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/RsIFfFlFIs — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) December 4, 2022

وبكل حماس، عبر المشجعون عن تأثرهم بهتافات لفلسطين خلال المونديال، الذي شهد حضورا كبيرا لها في أغلب المباريات، دعما من المشجعين العرب وغيرهم من المؤيدين للقضية الفلسطينية.





وتعرض مرارا مذيعو القنوات الإسرائيلية إلى الإحراج منذ بداية البطولة المقامة في دولة قطر، بسبب رفض المشجعين الوجود الإسرائيلي فيها، وتضامنهم مع الفسلطنين وقضيتهم.