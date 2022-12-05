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رياضة

مشجعو انكلترا يصدمون مراسلا اسرائيليا على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
05-12-2022 | 03:26
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تعرض مراسل قناة إسرائيلية لموقف محرج عند محاولته إجراء مقابلة مع عدد من المشجعين الإنجليز عقب فوز منتخب انكلترا أمام المنتخب السنغالي 3-0 في مونديال قطر.
وظهر المشجعون في مقطع على قناة إسرائيلية، وأحرجوا مراسلها، وهم يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ويهتفون "فلسطين حرة"، في أثناء احتفالهم بفوز فريقهم.
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وبكل حماس، عبر المشجعون عن تأثرهم بهتافات لفلسطين خلال المونديال، الذي شهد حضورا كبيرا لها في أغلب المباريات، دعما من المشجعين العرب وغيرهم من المؤيدين للقضية الفلسطينية.


وتعرض مرارا مذيعو القنوات الإسرائيلية إلى الإحراج منذ بداية البطولة المقامة في دولة قطر، بسبب رفض المشجعين الوجود الإسرائيلي فيها، وتضامنهم مع الفسلطنين وقضيتهم.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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