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رياضة

نجمة فيلم "تيتانيك" تتحدث عن "رجل استثنائي" في منتخب إنجلترا

Lebanon 24
05-12-2022 | 14:00
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قالت نجمة السينما البريطانية كيت وينسليت إن لاعب منتخب إنجلترا لكرة القدم ماركوس راشفورد قدوة من الناحية الاجتماعية.

وفي أحدث ظهور إعلامي لها عبر هيئة الإذاعة البريطانية، وفي سؤال عن القدرة الشرائية، ضربت كيت وينسليت مثلا بمواطنها اللاعب الدولي ماركوس راشفورد، ووصفته بـ "الرجل الاستثنائي".
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وفسرت بطلة فيلم "التيتانيك" الوصف الذي أطلقته، بسبب الأعمال الخيرية التي قام بها مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تجاه الطبقة الهشة خلال فترة جائحة "كورونا".

وأضافت كيت وينسليت أنها تثمن العمل الإنساني، ولا تهتم بما يفعله ماركوس راشفورد في ملاعب كرة القدم.

ويشارك اللاعب ماركوس راشفورد حاليا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022 بقطر، وسجل ثلاثة أهداف، مساهما في بلوغه الدور ربع النهائي.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

كأس العالم2022

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