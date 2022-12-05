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رياضة

بالضربات الترجيحية.. كرواتيا تتأهل إلى ربع نهائي المونديال

Lebanon 24
05-12-2022 | 12:46
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تأهل المنتخب الكرواتي إلى دور ربع النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد فوزه بالضربات الترجيحية على نظيره الياباني، مساء اليوم الاثنين.
 

وانتقل المنتخبان إلى الضربات الترجيحية بعد نهاية شوطي المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي 1-1.
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وسجل هدف اليابان اللاعب دايزن مايدا في الدقيقة 43، قبل أن يعدل إيفان بيريسيتش النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 55.
 

وحُسمت الضربات الترجيحية لصالح رفاق لوكا مودريتش بنتيجة 3-1.
 

وكان المنتخب الكرواتي تأهل إلى الدور الثاني من المجموعة السادسة بـ5 نقاط، بينما تأهلت اليابان متصدرة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط.

رياضة

كأس العالم2022

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