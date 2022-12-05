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رياضة

مفاجأة في تشكيلة البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية الليلة!

Lebanon 24
05-12-2022 | 13:37
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يحتضن استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، اللقاء المرتقب بين منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية، في دور الـ16 لمونديال 2022.
 
 
وسيبدأ المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تيتي (61 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية "للسيليساو" التي شهدت عودة قائده نيمار بعد تعافيه من الإصابة، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي:
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لحراسة المرمى: إليسون بيكر

لخط الدفاع: إيدير ميليتاو، تياغو سيلفا، ماركينهوس، دانيلو

لخط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار جونيور.

لخط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رافينا دياز، ريتشارليسون.

رياضة

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