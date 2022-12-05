مفاجأة في تشكيلة البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية الليلة!

يحتضن استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، اللقاء المرتقب بين منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية، في دور الـ16 لمونديال 2022.



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لحراسة المرمى: إليسون بيكر



لخط الدفاع: إيدير ميليتاو، تياغو سيلفا، ماركينهوس، دانيلو



لخط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار جونيور.



لخط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رافينا دياز، ريتشارليسون. وسيبدأ المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تيتي (61 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية "للسيليساو" التي شهدت عودة قائده نيمار بعد تعافيه من الإصابة، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي:لحراسة المرمى: إليسون بيكرلخط الدفاع: إيدير ميليتاو، تياغو سيلفا، ماركينهوس، دانيلولخط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار جونيور.لخط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رافينا دياز، ريتشارليسون.