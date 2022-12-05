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رياضة

رسالة من الأسطورة بيليه لـ"راقصي السامبا" في دور الـ16

Lebanon 24
05-12-2022 | 13:56
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عبّر الأسطورة بيليه عن دعمه للمنتخب البرازيلي قبل مباراته في دور الـ16 لمونديال عمر أمام كوريا الجنوبية، قائلاً إنه سيشاهد المباراة من المستشفى الذي دخله الأسبوع الماضي لمواصلة رحلة علاجه من سرطان القولون.
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وقال بيليه (82 عاما) على "انستغرام" إنه يرغب في إلهام لاعبي البرازيل من خلال مشاركة صورة التقطت في كأس العالم 1958 في السويد، عندما أبهر اللاعب الواعد وقتها العالم حين قاد "راقصي السامبا" لتحقيق اللقب المونديالي الأول.

 
ونقلت "روتيرز" عن بيليه قوله: "سأشاهد المباراة من هنا في المستشفى متمنيا التوفيق لكل فرد في الفريق".


وأضاف الأسطورة البرازيلية: "نحن في هذه الرحلة معا. أتمنى حظا سعيدا لبلدنا البرازيل".

رياضة

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