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رياضة
البرازيل تصعق كوريا الجنوبية برباعية وتتأهل الى ربع نهائي المونديال
Lebanon 24
05-12-2022
|
15:58
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عبر المنتخب البرازيلي الى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي (4-1)، ضمن منافسات دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وسجل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم "للسيليساو" مبكرا عند الدقيقة السابعة من انطلاق صفارة البداية.
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وضاعف قائد "السيليساو" نيمار النتيجة بحلول الدقيقة 13 من ركلة جزاء حصل عليها زميله المهاجم ريتشارليسون.
وأضاف ريتشارليسون الهدف الثالث بنفسه "لراقصي السامبا" عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.
وعزز البرازيلي لوكاس باكيتا تقدم "السيليساو" في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.
ومن ثم سجل الكوري الجنوبي بيك سونغ هو الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.
وضرب منتخب البرازيل بذلك موعدا في دور الثمانية مع نظيره الكرواتي، الذي تغلب بدوره على منتخب اليابان (1-1) و 3-1 بالضربات الترجيحية في اللقاء الذي جرى اليوم الأثنين أيضاً.
رياضة
كأس العالم2022
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