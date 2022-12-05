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رياضة

3 ميداليات فضية للرباعين اللبنانيين في بطولة الماسترز لرفع الاثقال في فلوريدا

Lebanon 24
05-12-2022 | 16:41
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ثلاث ميداليات فضية هي حصة لبنان في بطولة العالم للماسترز برفع الاثقال التي اقيمت في مدينة اورلاندو بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الاميركية. 
وتمكن الرباعون اللبنانيون اليوم الاثنين، وبعد منافسات شرسة من وضع لبنان في مراكز متقدمة في البطولة.
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الميدالية الاولى جاءت عن طريق الرباع خضر عليوان عن فئة عمر 45 سنة في وزن 73 كيلوغراما.
 
ورفع عليوان 101 كيلوغرام خطفا و 118 كيلوغراما نتراً، جامعا 219 كيلوغراما.
أما الميدالية الثانية فجاءت عن طريق الرباع عدنان مرفوسة عن فئة عمر 55 سنة في وزن 89 كيلوغراماً. وفعلياً، فقد تمكن الأخير من رفع 95 كيلوغراما خطفا و 119 نتراً، جامعا 214 كيلوغراما.
أما الميدالية الثالثة فجاءت عن طريق الرباع وجيه البني عن فئة عمر 50 سنة في وزن 67 كيلوغراما، رافعا 87 كيلوغراما خطفا و 94 كيلوغراما نترا، جامعا 181 كيلوغراما.
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