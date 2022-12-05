كأس العالم 2022: مباراتان اليوم الثلاثاء في ختام دور الـ 16 (صورة)

تختتم منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الثلاثاء بمباراتين، من العيار الثقيل.





وستجمع المباراة الأولى منتخبي المغرب وإسبانيا، في تمام الساعة (5:00) بتوقيت بيروت.

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أما المباراة الثانية فستجمع منتخبي البرتغال وسويسرا، في تمام الساعة (9:00) بتوقيت بيروت.