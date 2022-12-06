Advertisement

رياضة

بعد الخسارة أمام البرازيل.. بينتو يعلن استقالته من تدريب كوريا الجنوبية

Lebanon 24
06-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1017379-638059069139456037.jpg
Doc-P-1017379-638059069139456037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن البرتغالي باولو بينتو استقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، مساء امس الاثنين، عقب خسارته أمام البرازيل (1-4).


وقال باولو بينتو، خلال المؤتمر الصحفي: "كنا نعلم أننا الأقرب للخسارة، واجهنا خصما قويا للغاية والأمور سارت بشكل أصعب بعد الهدف الأول، لقد قدمنا كل ما لدينا في البطولة، أريد أن أشكر لاعبي فريقي والجماهير على هذه الفترة".

Advertisement
وأكد المدرب البرتغالي أنه كان سعيدا بقيادة منتخب كوريا الجنوبية لمدة 4 سنوات، مشيرا إلى أنه أبلغ الاتحاد الكوري الجنوبي واللاعبين بقرار رحيله عن الفريق.

وأوضح باولو بينتو أنه سيحصل على قسط من الراحة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-12-06
07:46 | 2022-12-06
05:37 | 2022-12-06
05:00 | 2022-12-06
00:04 | 2022-12-06
23:30 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website