Advertisement

رياضة

نيمار يعادل رقماً تاريخياً للأسطورة بيليه والظاهرة رونالدو

Lebanon 24
06-12-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1017380-638059072218664799.jpg
Doc-P-1017380-638059072218664799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد نيمار دا سيلفا لممارسة هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف في مرمى الخصوم، بعدما غاب عن منتخب بلاده البرازيل في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، إذ سجل المهاجم صاحب الـ30 عامًا هدفًا في مرمى كوريا الجنوبية، خلال المباراة بين المنتخبين البرازيلي والكوري.
Advertisement
وسجّل نيمار الهدف الثاني للبرازيل في مرمى كوريا عن طريق ركلة جزاء حصل عليها زميله ريتشارليسون؛ بعد عرقلته داخل المنطقة المحرمة، ليعادل مهاجم باريس سان جيرمان رقمًا تاريخيًّا لمواطنيه، بيليه ورونالدو "الظاهرة".

وبات نيمار ثالث لاعب برازيلي يُسجِّل في ثلاث نسخ مختلفة لكأس العالم، بعدما سجّل في نسخة البرازيل 2014 ونسخة روسيا 2018.

وبات نيمار على بُعد هدف واحد فقط ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب "السيليساو"، مناصفةً مع الأسطورة بيليه؛ إذ يملك لاعب باريس سان جيرمان حاليًا في رصيده 76 هدفًا دوليًّا، بفارق هدف واحد عن رقم بيليه القياسي (77 هدفًا).
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-12-06
07:46 | 2022-12-06
05:37 | 2022-12-06
02:00 | 2022-12-06
00:04 | 2022-12-06
23:30 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website