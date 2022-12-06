نيمار يعادل رقماً تاريخياً للأسطورة بيليه والظاهرة رونالدو

عاد نيمار دا سيلفا لممارسة هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف في مرمى الخصوم، بعدما غاب عن منتخب بلاده البرازيل في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، إذ سجل المهاجم صاحب الـ30 عامًا هدفًا في مرمى كوريا الجنوبية، خلال المباراة بين المنتخبين البرازيلي والكوري.

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وسجّل نيمار الهدف الثاني للبرازيل في مرمى كوريا عن طريق ركلة جزاء حصل عليها زميله ريتشارليسون؛ بعد عرقلته داخل المنطقة المحرمة، ليعادل مهاجم باريس سان جيرمان رقمًا تاريخيًّا لمواطنيه، بيليه ورونالدو "الظاهرة".



وبات نيمار ثالث لاعب برازيلي يُسجِّل في ثلاث نسخ مختلفة لكأس العالم، بعدما سجّل في نسخة البرازيل 2014 ونسخة روسيا 2018.



وبات نيمار على بُعد هدف واحد فقط ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب "السيليساو"، مناصفةً مع الأسطورة بيليه؛ إذ يملك لاعب باريس سان جيرمان حاليًا في رصيده 76 هدفًا دوليًّا، بفارق هدف واحد عن رقم بيليه القياسي (77 هدفًا).

المصدر: win win