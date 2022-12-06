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رياضة

بعد كارثة "مونديال قطر"... من أقال الاتحاد الألماني لكرة القدم؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 11:00
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الاثنين، أول قرار إقالة، بعد كارثة خروج المنتخب الأول من دور المجموعات بكأس العالم "قطر 2022".

وقال الاتحاد، في بيان رسمي، إنه قرر "إنهاء عقد أوليفير بيرهوف مدير الاتحاد".
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(روسيا اليوم)
 
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رياضة

كأس العالم2022

المانيا

أوليفير بيرهوف

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