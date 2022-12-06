بعد كارثة "مونديال قطر"... من أقال الاتحاد الألماني لكرة القدم؟

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الاثنين، أول قرار إقالة، بعد كارثة خروج المنتخب الأول من دور المجموعات بكأس العالم "قطر 2022".وقال الاتحاد، في بيان رسمي، إنه قرر "إنهاء عقد أوليفير بيرهوف مدير الاتحاد".