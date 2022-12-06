البرازيل تنفرد برقم قياسي لأول مرة في تاريخ كأس العالم

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انفرد منتخب البرازيل برقم قياسي لأول مرة في تاريخ كأس العالم الذي يمتد إلى 92 عاما، وذلك بعد الفوز على كوريا الجنوبية في مونديال "قطر 2022".وشهدت الدقيقة 80 من المباراة مشاركة الحارس ويفرتون بيريرا بدلا من أليسون بيكر، لتكون بذلك أشركت البرازيل كل لاعبيها الـ16 في كأس العالم 2022، بما في ذلك 3 حراس للمرمى.ووفقا لشبكة "أوبتا" أصبحت البرازيل أول دولة في تاريخ كأس العالم تقوم بإشراك 26 لاعبا في نسخة واحدة من البطولة العالمية.(روسيا اليوم)