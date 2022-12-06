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رياضة

بشأن ضمّ مبابي... ماذا قرّر رئيس "ريال مدريد"؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 07:46
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وجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، صدمة لجمهور الملكي، بشأن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وحاول ريال مدريد، ضم مبابي في صيف 2021 و2022، لكن رفض سان جيرمان في المرة الأولى، وقرر اللاعب التجديد مع باريس في المرة الثانية.
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ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن الكثيرين من جمهور ريال مدريد طالبوا فلورنتينو بيريز، بمسامحة مبابي ومحاولة التعاقد معه مجددا، بعد تألق اللاعب في كأس العالم 2022.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن بيريز يصم آذانه عن طلبات الجمهور، ويتمسك بما قاله وكرره في الأسابيع الأخيرة بأن ريال مدريد لن يجري محاولة ثالثة للتعاقد مع مبابي.

ونقلت مصادر قريبة من إدارة ريال مدريد، أن المديرين يقولون عن صفقة مبابي "عندما يطرق ريال مدريد بابك مرتين وتتراجع في المرتين، فمن السخف الإصرار على الصفقة.. المؤسسة فوق كل شيء".
 
 
(روسيا اليوم)
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