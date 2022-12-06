Advertisement

رياضة

لماذا يلقب منتخب المغرب بـ"أسود الأطلس"؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1017515-638059373262969709.png
Doc-P-1017515-638059373262969709.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر لقب "الأسود" واحدا من أكثر الألقاب شيوعا بين منتخبات إفريقيا، لا سيما منتخبات المغرب والكاميرون والسنغال التي تعتبر 3 من أقوى المنتخبات في القارة السمراء.

في الكاميرون يطلقون على منتخبهم اسم "الأسود غير المروضة" في دلالة على أنه لا أحد باستطاعته الوقوف أمامهم، وفي السنغال "أسود التيرانغا" وهو ليس مجرد لقب وإنما له معنى عميق في ثقافتهم، وأصوله تعود إلى مجموعة "الولوف" وهي مجموعة عرقية تتواجد في غرب إفريقيا، أما المنتخب العربي "المغرب" فيطلق عليه "أسود الأطلس"، فما هو السر وراء هذه التسمية؟
Advertisement

يحمل المنتخب المغربي لقب "أسود الأطلس" وذلك بسبب امتداد جبال الأطلس على حدود المغرب.

وتعتبر جبال الأطلس واحدة من أعلى السلاسل الجبلية في العالم وتمتد على طول الجزء الشمالي الغربي من القارة الإفريقية ويبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها نحو 4 آلاف و167 مترا.

وتتميز الجبال الأطلسية بكونها ذات طرق وعرة تجعل من الصعب الوصول إلى تسلقها، حالها كحال المنتخب المغربي العنيد الذي يصعب تجاوزه في المباريات.

أما فيما يخص لقب الأسود، فتعود تلك التسمية إلى وجود نوع من الأسود النادرة التي عاشت بجبال الأطلس حتى نهاية القرن العشرين ولكنها انقرضت بعد ذلك.

وسميت هذه الأسود بالأسود البربرية أو النوبية، والتي امتازت بالشراسة والقوة الجسمانية التي تفوق القوة المعتادة للأسود، مما دفع المغاربة لإطلاق لقب الأسود على منتخبهم تيمنا بالقوة غير الطبيعية لتلك لأسود التي عاشت في جبال الأطلس.

 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:51 | 2022-12-06
12:24 | 2022-12-06
12:22 | 2022-12-06
11:46 | 2022-12-06
11:31 | 2022-12-06
11:00 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website