مدرب كرواتيا: البرازيل مرعبة لكننا لن نيأس

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وصف زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، منتخب البرازيل الذي ستواجهه بلاده في ربع نهائي كأس العالم الجمعة المقبل، بأنه "مرعب"، مستدركاً أن لاعبيه "لن ييأسوا".ونجحت كرواتيا في تجاوز اليابان بركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، فيما حجز منتخب البرازيل مقعده في ربع النهائي، بتغلّبه على كوريا الجنوبية 4-1.وقال داليتش بعد المباراة ضد اليابان: "البرازيل هي المرشحة. دعونا نواجه الواقع. البرازيل هي أقوى وأفضل منتخب في كأس العالم. ما رأيته حتى الآن، عندما تلقي نظرة على تشكيلة لاعبيها، وكفاء تهم ومهاراتهم وقيمتهم، فهي مرعبة حقاً".وتابع: "أعتقد بأن نواجه امتحاناً ضخماً، ومهمة صعبة ضد فريق يلعب كرة قدم رائعة مع العديد من اللاعبين الجيدين أصحاب الكفاءة والسرعة".وأضاف داليتش: "لدى البرازيل ثقة بالنفس وهناك أجواء رائعة داخل الفريق، وهذا أمر واضح إضافة إلى أن لاعبيها من الطراز الرفيع... ورغم ذلك لن نيأس. أعتقد بأنه ليس لدينا ما نخشاه".وزاد: "علينا دخول المباراة بثقة في النفس والتطلّع إلى استغلال فرصنا والاستمتاع بمواجهة البرازيل".وتابع: "إنه منافس رائع، ولكن أعتقد بأننا نستطيع خوض التحدي. علينا التحلّي بالذكاء. فرصة كل فريق ليست 50%، ولكن نحن أيضاً لسنا خارج الترشيحات".