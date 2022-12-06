Advertisement

رياضة

لماذا بكى نيمار قبل مباراة كوريا الجنوبية؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1017571-638059485303653249.jpg
Doc-P-1017571-638059485303653249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف البرازيلي نيمار داسيلفا نجم منتخب "السامبا" عن الأوقات الصعبة التي عاشها قبل مشاركته أمام كوريا الجنوبية في مباراة دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022، وذلك بسبب الضغوط التي عاشها إثر الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال اللقاء الافتتاحي للسيليساو ضد صربيا وأبعدته عن منافسات المونديال في مباراتي سويسرا والكاميرون. 
Advertisement

واعترف نيمار في تصريحات صحفية بأنه كان يبكي في الليل خوفا من عدم قدرته على اللعب في بقية مشوار كأس العالم وقال :" كنت خائفا جدا لأنني كنت أبلي بلاء حسنا بعد موسم جيد جدا، والمعاناة من إصابة مثل التي تعرضت لها أمرا صعبا للغاية، حيث قضيت الليل أبكي كثيرًا، وعائلتي تعرف ذلك".
 
وأضاف النجم الذي عانى من خطر الإصابات في مسيرته الكروية، ولم يُكمل مونديال 2014، بسبب تعرض للإصابة أمام كولومبيا في ربع النهائي وغاب عن بقية مراحل المونديال، بأنه كان قلقا من استمرار غيابه أمام كوريا الجنوبية، حيث لم تتأكد مشاركته إلا قبل المباراة بفترة قصيرة، وذلك بعد طمأنته بشأن حالة كاحله، عقب العلاج المكثف الذي خضع له، حيث عاد إلى تشكيلة "السيليساو" ولعب 80 دقيقة، وسجل هدفا من ركلة جزاء.

كما فاز نيمار بلقب رجل المباراة في لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية، وأصبح ثالث لاعب في منتخب البرازيل يسجل في 3 نسخ لكأس العالم، بعد بيليه ورونالدو.
 
وشكلت مشاركته في الدور الـ16 للمونديال دفعة معنوية كبيرة لاستعادة نيمار إمكاناته الفنية والبدنية، ومواصلة مشوار كأس العالم بروح عالية وإصرار كبير على تحقيق حلمه في الانضمام إلى قائمة أساطير الكرة البرازيلية الذين توجوا بالمونديال، حيث قال في تصريحات بعد التأهل إلى دور الثمانية :" "لقد حان الوقت بالتأكيد للذهاب إلى أبعد من ذلك، نحن نحلم باللقب ، ولكن علينا أن نتقدم خطوة بخطوة(...) كانت هذه هي المباراة الرابعة أمام كوريا الجنوبية، ولم يتبق سوى ثلاث مباريات أخرى، نحن على أتم الاستعداد ، وتركيزنا على هذا اللقب."
 
(سكاي نيوز عربية) 

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:35 | 2022-12-06
16:07 | 2022-12-06
16:00 | 2022-12-06
14:58 | 2022-12-06
14:47 | 2022-12-06
14:12 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website