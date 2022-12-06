Advertisement

رياضة

عائلة بيليه تخرج عن صمتها: سئمنا تلقي التعازي!

Lebanon 24
06-12-2022 | 11:46
A-
A+
Doc-P-1017576-638059494973542107.jpg
Doc-P-1017576-638059494973542107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بينما يواصل تلقي العلاج من سرطان القولون، مؤكداً أنه يشعر بالقوة والكثير من الأمل، أعلنت اثنتان من بنات أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي دخل منذ الثلاثاء إلى المستشفى، الأحد، أن حالته الصحية لا تُمثل أي خطر، مُبديتَين تفاؤلهما بشأن عودته إلى المنزل.
Advertisement


وقالت ابنته كيلي ناسيمنتو في مقابلة مع محطة "غلوبو" البرازيلية، إن بيليه مريض لأنه كبير في السن، إلا أنه موجود حاليا في المستشفى بسبب التهاب في الرئة، موضحة أنه عندما يتحسن سيعود إلى المنزل.



من جهتها، أوضحت شقيقتها فلافيا أرانتيس أن النجم المحبوب ليس في وحدة العناية المركزة، بل في غرفة عادية، مؤكدة أنه يخضع للعلاج بحالة مستقرة لا خطرة.


هذا وشددت ابنته فلافيا لمحطة غلوبو قائلة: "سئمنا تلقّي التعازي"، في إشارة منها إلى الإشاعات التي طالت صحة والدها مؤخراً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:35 | 2022-12-06
16:07 | 2022-12-06
16:00 | 2022-12-06
14:58 | 2022-12-06
14:47 | 2022-12-06
14:12 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website