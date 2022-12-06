عائلة بيليه تخرج عن صمتها: سئمنا تلقي التعازي!

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بينما يواصل تلقي العلاج من سرطان القولون، مؤكداً أنه يشعر بالقوة والكثير من الأمل، أعلنت اثنتان من بنات أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي دخل منذ الثلاثاء إلى المستشفى، الأحد، أن حالته الصحية لا تُمثل أي خطر، مُبديتَين تفاؤلهما بشأن عودته إلى المنزل.وقالت ابنته كيلي ناسيمنتو في مقابلة مع محطة "غلوبو" البرازيلية، إن بيليه مريض لأنه كبير في السن، إلا أنه موجود حاليا في المستشفى بسبب التهاب في الرئة، موضحة أنه عندما يتحسن سيعود إلى المنزل.من جهتها، أوضحت شقيقتها فلافيا أرانتيس أن النجم المحبوب ليس في وحدة العناية المركزة، بل في غرفة عادية، مؤكدة أنه يخضع للعلاج بحالة مستقرة لا خطرة.هذا وشددت ابنته فلافيا لمحطة غلوبو قائلة: "سئمنا تلقّي التعازي"، في إشارة منها إلى الإشاعات التي طالت صحة والدها مؤخراً.