Advertisement

رياضة

فينيسيوس يلجأ إلى المحكمة بسبب "حذاء قديم"

Lebanon 24
06-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1017582-638059505761984109.png
Doc-P-1017582-638059505761984109.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير صحفية برازيلية مساء الاثنين أن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل رفع دعوى قضائية ضد شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية يطلب فيها فسخ عقده معها، إذ يزعم أن الأخيرة أعطته "حذاء قديماً" الموسم الماضي.
Advertisement

ويرتبط فينيسيوس (22 عاماً) بشركة المستلزمات الرياضية الشهيرة نظير عقد يستمر حتى 2028 مقابل 8 ملايين يورو ، لكنه ووفقاً لشبكة "أو غلوبو" البرازيلية الشهيرة فإنه طلب من محاميه فسخ العقد، وذلك بسبب ما اعتبره "عدم تقدير" من قبل الشركة.
 
وارتدى فينيسيوس حذاء رياضياً من تصنيع شركة "نايكي" الموسم الماضي عندما حقق ريال مدريد ثلاثية الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسبانية، لكن النجم البرازيلي الشاب كان غاضباً لأن الإصدار الذي ارتداه كان قديماً، ووفقاً له فإن هذا يعكس عدم التقدير لأحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم حالياً.
 
وبالإضافة إلى قصة "الحذاء القديم" فإن اللاعب البرازيلي الموهوب غاضب كذلك لأن الشركة الأميركية الشهيرة لم تقم بدعوته إلى عدد من المناسبات التي أقامتها "نايكي".

ويلعب فينيسيوس مع ريال مدريد، بينما خاض مع البرازيل 19 مباراة ودية سجل خلالها هدفين آخرهما في مرمى كوريا الجنوبية يوم الأحد بمباراة ثمن نهائي كأس العالم الحالية.
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2022-12-07
02:00 | 2022-12-07
01:00 | 2022-12-07
16:35 | 2022-12-06
16:07 | 2022-12-06
16:00 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website