فينيسيوس يلجأ إلى المحكمة بسبب "حذاء قديم"

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ويرتبط فينيسيوس (22 عاماً) بشركة المستلزمات الرياضية الشهيرة نظير عقد يستمر حتى 2028 مقابل 8 ملايين يورو ، لكنه ووفقاً لشبكة "أو غلوبو" البرازيلية الشهيرة فإنه طلب من محاميه فسخ العقد، وذلك بسبب ما اعتبره "عدم تقدير" من قبل الشركة. كشفت تقارير صحفية برازيلية مساء الاثنين أن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل رفع دعوى قضائية ضد شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية يطلب فيها فسخ عقده معها، إذ يزعم أن الأخيرة أعطته "حذاء قديماً" الموسم الماضي.ويرتبط فينيسيوس (22 عاماً) بشركة المستلزمات الرياضية الشهيرة نظير عقد يستمر حتى 2028 مقابل 8 ملايين يورو ، لكنه ووفقاً لشبكة "أو غلوبو" البرازيلية الشهيرة فإنه طلب من محاميه فسخ العقد، وذلك بسبب ما اعتبره "عدم تقدير" من قبل الشركة.

وارتدى فينيسيوس حذاء رياضياً من تصنيع شركة "نايكي" الموسم الماضي عندما حقق ريال مدريد ثلاثية الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسبانية، لكن النجم البرازيلي الشاب كان غاضباً لأن الإصدار الذي ارتداه كان قديماً، ووفقاً له فإن هذا يعكس عدم التقدير لأحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم حالياً.

وبالإضافة إلى قصة "الحذاء القديم" فإن اللاعب البرازيلي الموهوب غاضب كذلك لأن الشركة الأميركية الشهيرة لم تقم بدعوته إلى عدد من المناسبات التي أقامتها "نايكي".



ويلعب فينيسيوس مع ريال مدريد، بينما خاض مع البرازيل 19 مباراة ودية سجل خلالها هدفين آخرهما في مرمى كوريا الجنوبية يوم الأحد بمباراة ثمن نهائي كأس العالم الحالية.

(العربية)