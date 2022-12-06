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رياضة

فخر العرب.. المغرب يصعد إلى ربع نهائي مونديال 2022 بعد فوزه على إسبانيا

Lebanon 24
06-12-2022 | 12:51
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كتب منتخب المغرب اسمه في سجلات كأس العالم برقم قياسي غير مسبوق خلال مشاركاته، في 6 نسخ، وحتى بين المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية التي تستضيفها قطر.
 
 
وضمن المنتخب المغربي المرور إلى دور ربع النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد فوزه بالضربات الترجيحية على نظيره الإسباني، مساء الثلاثاء.

وانتهت ركلات الجزاء لصالح منتخب "أسود الأطلس" بنتيجة 3-0.
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ومرّ المنتخبان إلى الضربات الترجيحية بعد نهاية الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي.
 
 
 
وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي الفائز في مواجهة الليلة بين البرتغال وسويسرا.
 
 
وهذه هي ثاني مباراة في دور الـ16 تحسم بالضربات الترجيحية، بعد مباراة أمس بين اليابان وكرواتيا، والتي انتهت لصالح الأخيرة.

رياضة

كأس العالم2022

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