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رياضة

"أملك رجالاً".. أول تعليق لمدرب "أسود الأطلس" بعد الإنجاز التاريخي

Lebanon 24
06-12-2022 | 13:35
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قال وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، إنه يملك "رجالا في الفريق"، مشددا على أن التفكير الآن سينصب على المباراة المقبلة في دور ربع نهائي كأس العالم 2022.

وفي حديثه للصحفيين، ذكر الركراكي في مستهل كلامه: "برافو برافو للاعبين الذين تقاتلوا اليوم".
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وأضاف: "قدمنا كل شيء ويجب الإشارة إلى أنني أملك رجالا في الفريق، يريدون إسعاد الجماهير".
 
وتابع: "الحمد لله حصلنا على إجماع من الشعب المغربي.. الآن سنفرح قليلا وسنفكر بعدها في المباراة المقبلة".

وسيواجه "أسود الأطلس" في المباراة المقبلة، الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا.

وتأهل المغرب إلى دور الربع بعد فوزه بالضربات الترجيحية 3-0 على منتخب "لا روخا".
 
(سكاي نيوز عربية) 

رياضة

كأس العالم2022

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