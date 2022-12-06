الكاميرات رصدته.. أين كان رونالدو خلال مباراة البرتغال- سويسرا؟ (صور)

Cristiano Ronaldo #PORSUI pic.twitter.com/DkTFhFinKQ
— صور كأس العالم 🏆 (@WorldCupHQ) December 6, 2022
Cristiano Ronaldo #PORSUI pic.twitter.com/DkTFhFinKQ
2008 - Cristiano Ronaldo, 2008'den (31 maç) bu yana ilk kez Portekiz'in büyük turnuvalardaki (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) bir maçına ilk 11'de başlamadı. (Opta)#POR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/a4Atyz4yRP
— Lig Radyo (@LigRadyo) December 6, 2022
2008 - Cristiano Ronaldo, 2008'den (31 maç) bu yana ilk kez Portekiz'in büyük turnuvalardaki (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) bir maçına ilk 11'de başlamadı. (Opta)#POR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/a4Atyz4yRP
Hora de colocar o Cristiano Ronaldo pra jogar? 👀⚽️
📸Suhaib Salem/Reuters#EsporteNaBand #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/3aUyHmOfP8
— Esporte Na Band (@esportenaband) December 6, 2022
Hora de colocar o Cristiano Ronaldo pra jogar? 👀⚽️
📸Suhaib Salem/Reuters#EsporteNaBand #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/3aUyHmOfP8