الكاميرات رصدته.. أين كان رونالدو خلال مباراة البرتغال- سويسرا؟ (صور)

2008 - Cristiano Ronaldo, 2008'den (31 maç) bu yana ilk kez Portekiz'in büyük turnuvalardaki (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) bir maçına ilk 11'de başlamadı. (Opta)#POR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/a4Atyz4yRP