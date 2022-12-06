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رياضة

الكاميرات رصدته.. أين كان رونالدو خلال مباراة البرتغال- سويسرا؟ (صور)

Lebanon 24
06-12-2022 | 14:58
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رصدت عدسات المصورين كريستيانو رونالدو، نجم وقائد البرتغال، وهو يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة ثمن نهائي كأس العالم.


وكان فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة سويسرا، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور الستة عشر، لبطولة كأس العالم قطر 2022.
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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، تعد هذه المرة الأولى التي لا يكون فيها رونالدو أساسيًا في مباراة بالبطولات الكبرى (كأس العالم، واليورو) منذ 14 عاما.
 
 
 
 

رياضة

كأس العالم2022

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