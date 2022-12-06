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رياضة

البرتغال تسحق سويسرا وتلاقي المغرب في ربع نهائي كأس العالم

Lebanon 24
06-12-2022 | 16:07
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تأهل المنتخب البرتغالي لمواجهة المغرب في الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على نظيره السويسري بسداسية مقابل هدف واحد، مساء اليوم في المباراة التي جمعتهما في الدور ثمن النهائي، على استاد لوسيل.
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وتقدمت البرتغال سريعاً بإصابتين في الشوط الاول عبر غونزالو راموس والكابتن بيبي في الدقيقتين 17 و33؛ وقد حمل بيبي شارة الكابتن بدلا من كريستيانو رونالدو الذي جلس على دكة الاحتياط. واضاف راموس الاصابة الثالثة في الدقيقة 51، ورفع رافايل غوريرو الحاصل الى اربعة اهداف في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل المنطقة الى سقف المرمى.


ورد مانويل اكانجي بتسجيل الاصابة السويسرية الاولى في الدقيقة 58 الا ان غونزالو راموس المنفرد سجل الاصابة الخامسة للبرتغال.


وختم رافايل لياو المباراة بتسجيله اصابة سادسة في الدقيقة 90.


وتلتقي البرتغال في ربع النهائي المغرب، الخامسة عصر السبت 10 كانون الاول على استاد الثمامة.
 

رياضة

كأس العالم2022

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