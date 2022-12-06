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رياضة

تطورات في حالة بيليه الصحية... وهذا ما أعلنه الفريق الطبي

Lebanon 24
06-12-2022 | 16:35
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تتحسن تدريجيًا صحة الاسطورة البرازيلي بيليه، بعد أسبوع من دخوله المستشفى في ساو باولو لإعادة تقييم روتيني لسرطان القولون، وفق ما أعلن الاطباء اليوم.


وقال الفريق الطبي في مستشفى "ألبرت أينشتاين" في بيان إن المهاجم السابق البالغ 82 عامًا "يواصل التحسن بشكل تدريجي، لاسيما في ما يخص التهابات في الجهاز التنفسي" التي تم تشخيصها بعد دخوله المستشفى.
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أضاف أنه "يتواجد في غرفة عادية، مع مؤشرات حيوية مستقرة، واعيًا وبدون مضاعفات جديدة".
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