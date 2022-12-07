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رياضة
قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال قطر.. وجدول المباريات
Lebanon 24
07-12-2022
|
01:00
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اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بتأهل منتخبي المغرب والبرتغال.
ولحق كل من المغرب والبرتغال بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، التالية: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنكلترا، كرواتيا، والبرازيل.
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وفي ما يلي جدول مباريات دور الثمانية الكبار لكأس العالم 2022:
يوم الجمعة 9 كانون أول 2022:
كرواتيا x البرازيل – الساعة (5:00) بتوقيت بيروت
هولندا x الأرجنتين – الساعة (9:00) بتوقيت بيروت
يوم السبت 10 كانون أول 2022:
المغرب x البرتغال – الساعة (5:00) بتوقيت بيروت
إنكلترا x فرنسا – الساعة (19:00) بتوقيت بيروت.
رياضة
كأس العالم2022
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