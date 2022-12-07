Advertisement

رياضة

قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال قطر.. وجدول المباريات

Lebanon 24
07-12-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1017694-638059921016513916.jpg
Doc-P-1017694-638059921016513916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بتأهل منتخبي المغرب والبرتغال.
ولحق كل من المغرب والبرتغال بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، التالية: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنكلترا، كرواتيا، والبرازيل.
Advertisement

وفي ما يلي جدول مباريات دور الثمانية الكبار لكأس العالم 2022:


يوم الجمعة 9 كانون أول 2022:

كرواتيا x البرازيل – الساعة (5:00) بتوقيت بيروت

هولندا x الأرجنتين – الساعة (9:00) بتوقيت بيروت

يوم السبت 10 كانون أول 2022:

المغرب x البرتغال – الساعة (5:00) بتوقيت بيروت

إنكلترا x فرنسا – الساعة (19:00) بتوقيت بيروت.

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2022-12-07
02:00 | 2022-12-07
23:00 | 2022-12-06
16:35 | 2022-12-06
16:07 | 2022-12-06
16:00 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website