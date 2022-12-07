قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال قطر.. وجدول المباريات

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بتأهل منتخبي المغرب والبرتغال.

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ولحق كل من المغرب والبرتغال بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، التالية: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنكلترا، كرواتيا، والبرازيل.يوم الجمعة 9 كانون أول 2022:كرواتيا x البرازيل – الساعة (5:00) بتوقيت بيروتهولندا x الأرجنتين – الساعة (9:00) بتوقيت بيروتيوم السبت 10 كانون أول 2022:المغرب x البرتغال – الساعة (5:00) بتوقيت بيروتإنكلترا x فرنسا – الساعة (19:00) بتوقيت بيروت.