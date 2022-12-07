رونالدو يخرج عن صمته ويرد على أنباء انتقاله للنصر السعودي.. ماذا قال؟

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على اخبار توصله لاتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وشارك رونالدو بديلا في مباراة منتخب البرتغال أمام نظيره السويسري (6-1) التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، على ملعب لوسيل، وتأهل إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

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ووفقا لصحيفة "record"البرتغالية، فإنه أثناء مغادرة رونالدو استاد لوسيل، سأله الصحفيون عن حقيقة انتقاله للنادي السعودي، فرد: "لا، هذا ليس صحيحا".

تصريح رونالدو هذا يتفق مع ما أكده الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان؛ أحد الأصدقاء المقربين للدون، إذ نفى اتفاق اللاعب مع النصر، موضحًا أن هناك عدة أندية أوروبية ترغب في الظفر به.



ويعد مورجان أحد أسباب فسخ مانشستر يونايتد الإنكليزي لعقد كريستيانو، بعدما أجرى حوارًا مطولًا معه، هاجم خلاله إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين.