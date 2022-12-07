غونسالو راموس جوهرة جديدة تسطع في مونديال قطر!

لم يكن مهاجم البرتغال وبنفيكا، غونسالو راموس، قد خاض أكثر من 33 دقيقة وثلاث مباريات دولية مع منتخب بلاده، عندما قرر مدربه فرناندو سانتوس إشراكه أساسياً بدلا من النجم كريستيانو رونالدو ضد سويسرا، فسجّل ثلاثية خلال الفوز الساحق (6-1) في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 الثلاثاء على استاد لوسيل.

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وأصبح راموس أول لاعب يسجل ثلاثية في النهائيات منذ مهاجم إنكلترا هاري كين الذي سجل ثلاثيةً في مرمى بنما خلال فوز فريقه العريض 6-1 في 2018 خلال مونديال روسيا.





وقال للتلفزيون البرتغالي العام "آر تي بي" لدى سؤاله عن حجم المسؤولية التي شعر بها كلاعب يلعب على حساب رونالدو: "لقد تحدث معي (رونالدو) قبل المباراة كما يتحدث مع الجميع. إنه القائد، ويحاول دائماً المساعدة. وجرت الأمور على ما يرام".



كان حدس سانتوس في مكانه؛ لأن راموس ابن الـ21 عاما احتاج إلى 17 دقيقة فقط ليسجل هدفا في شباك الحارس السويسري، يان سومر، الذي وقف مصدوماً؛ لأن الزاوية التي سدد منها راموس الكرة كانت شبه مستحيلة. كان حدس سانتوس في مكانه؛ لأن راموس ابن الـ21 عاما احتاج إلى 17 دقيقة فقط ليسجل هدفا في شباك الحارس السويسري، يان سومر، الذي وقف مصدوماً؛ لأن الزاوية التي سدد منها راموس الكرة كانت شبه مستحيلة.



نجح راموس بذلك فيما فشل به رونالدو على مدى أكثر من 500 دقيقة لم يسجل فيها أي هدف في الأدوار الإقصائية في خمس مشاركات له في النهائيات.



وقال راموس بعد مباراة غانا عندما نزل بدلاً من رونالدو: "كريستيانو مرجع بالنسبة إلينا. هو يقود الفريق، لكن لدينا لاعبون آخرون؛ مثل برونو فرنانديس وبيبي، قادرون على القيادة ومساعدة كريستيانو".





وهذا الهدف الأول لراموس، يضاف إلى سجله في المباراة الودية ضد نيجيريا في 17 تشرين الثاني الماضي (4-0). آنذاك كتب على إنستغرام "بداية حالمة"، بعد تسجيله هدفاً وتمريره كرة حاسمة.

المصدر: win win