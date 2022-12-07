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رياضة

فلسطين سيدة مونديال قطر!

Lebanon 24
07-12-2022 | 03:00
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منذ انطلاق أحداث مونديال 2022، والعلم الفلسطيني مرفوعاً في كل مكان بقطر. في الساحات، على المدرجات، داخل الملاعب وخارجها.

 
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فرغم عدم تأهّل المنتخب الفلسطيني لكأس العالم، الا أن فلسطين حاضرة في قلب كل مشجع عربي وأجنبي.

 
 

العديد من المشجعين توشحوا بالكوفية والأعلام الفلسطينية، وارتدوا شارات فلسطين، ورقصوا على أنغام "علّي الكوفية" و"أنا دمي فلسطيني"، لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية في أول مونديال يُنظَّم بدولة عربية.

 
 
 
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حب فلسطين، انتقل من المشجعين الى اللاعبين، فقد احتفل لاعبو المنتخب المغربي بتأهّلهم لدور ربع النهائي في كأس العالم، بعد فوزهم على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح، رافعين العلم الفلسطيني في ملعب المدينة التعليمية.

 
 

وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر لاعبي المنتخب المغربي وهم يلوّحون بالعلم الفلسطيني، احتفالاً بالفوز مع الجماهير المغربية في الملعب.

 
 

وهذه ليست المرة الأولى التي يحتفل فيها المنتخب المغربي بفوزه برفع العلم الفلسطيني، فسبق أن انتشرت صورة للاعب المغربي جواد الياميق، وهو يرفع العلم الفلسطيني بعد فوز منتخب بلاده على كندا.

 
 

وبالتزامن، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها رصدت موجة غضب عربي من مشاركة الإسرائيليين في مونديال قطر، وصلت حد التصادم. فمنذ انطلاق البطولة والجماهير العربية ترفض التحدث للاعلام الاسرائيلي المتواجد في قطر لتغطية فعاليات كأس العالم.

 

 

 

رياضة

كأس العالم2022

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