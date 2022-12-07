هل من فوائد صحيّة لمشاهدة مباريات كأس العالم؟





ووفقًا لأستاذة علم النفس الاجتماعي في جامعة تولين نيو أورليانز الأميركية كاري ويلاند، فإن البشر بطبيعتهم كائنات اجتماعية، وتعد مباريات كأس العالم فرصة رائعة للتواصل مع الآخرين وإيجاد أرضية مشتركة.

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وأوضحت أستاذة علم النفس في تصريحات لموقع "Popular Science" الأميركي المتخصص في البحث العلمي، أن تشجيع فريق كرة قدم معين يجعل الشخص يشعر بالارتباط بشيء أكبر منه، كما أنه يوجد إحساسًا بالهوية.



ذكر موقع "الجزيرة" أنّ خبراء علم النفس أكدوا وجود العديد من الفوائد الصحية لمشاهدة مباريات كأس العالم.ووفقًا لأستاذة علم النفس الاجتماعي في جامعة تولين نيو أورليانز الأميركية كاري ويلاند، فإن البشر بطبيعتهم كائنات اجتماعية، وتعد مباريات كأس العالم فرصة رائعة للتواصل مع الآخرين وإيجاد أرضية مشتركة.وأوضحت أستاذة علم النفس في تصريحات لموقع "Popular Science" الأميركي المتخصص في البحث العلمي، أن تشجيع فريق كرة قدم معين يجعل الشخص يشعر بالارتباط بشيء أكبر منه، كما أنه يوجد إحساسًا بالهوية.

الانغماس في المجد





وتنطبق هذه القاعدة أيضًا على محبي الفرق الموسيقية والرياضية ومؤيدي الأحزاب السياسية، حيث إن مشاركة المشاعر الإيجابية مع الآخرين تؤدي إلى تعزيز المشاعر الجماعية وتجربة عاطفية أفضل، بل إن مشاهدة لحظات الهزيمة تعد أيضًا تجربة جماعية تقوي الروابط الاجتماعية.





كما أكدت وجود مفهوم في علم النفس يسمى "الانغماس في المجد الناتج عن إنجازات الآخرين"، خاصة إذا كانوا ينتمون إلى نفس المجموعة أو البلد أو العرق، وقالت إن الانغماس في التشجيع يجعل الفرد يشعر وكأنه جزء من الفريق ومشارك في النصر.وتنطبق هذه القاعدة أيضًا على محبي الفرق الموسيقية والرياضية ومؤيدي الأحزاب السياسية، حيث إن مشاركة المشاعر الإيجابية مع الآخرين تؤدي إلى تعزيز المشاعر الجماعية وتجربة عاطفية أفضل، بل إن مشاهدة لحظات الهزيمة تعد أيضًا تجربة جماعية تقوي الروابط الاجتماعية.

تحسين الصحة الجسدية والنفسية