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رياضة

هازار يُنهي مشواره مع المنتخب البلجيكي

Lebanon 24
07-12-2022 | 14:00
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قرر النجم البلجيكي إدين هازار، أن يضع حدا لمسيرته مع المنتخب الوطني عقب الفشل في التأهل الى ثمن نهائي مونديال قطر، وذلك وفق ما أعلن في حسابه على إنستغرام.

وقال لاعب ريال مدريد الإسباني البالغ 31 عاما "اليوم، طويت صفحة. شكرا على حبكم. شكرا على دعمكم الذي لا مثيل له. شكرا لكم على كل هذه السعادة الذي شاركتموني إياها منذ عام 2008. لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية. سأشتاق إليكم".
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(الحرة)

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