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رياضة
ماذا قال راموس بعد خسارة إسبانيا أمام المغرب؟
Lebanon 24
07-12-2022
|
11:00
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أبدى المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، دعمه لمنتخب بلاده بعد خسارته أمام المغرب وخروجه من دور ثمن النهائي لمونديال "قطر 2022".
وخسر منتخب إسبانيا أمام نظيره المغربي، أمس الثلاثاء، بركلات الترجيح (3-0)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليودع البطولة مبكرا علما بأن "الماتادور" كان أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.
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وبعد الخروج الموجع، نشر راموس عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" صورة قديمة له بقميص منتخب إسبانيا، وكتب: "اليوم أكثر من أي وقت مضى، فخور بعلمنا، فخور ببلدنا وفخور بلاعبينا".
وأضاف: "إسبانيا لا تخسر، إسبانيا تتعلم، إسبانيا تسقط، تتعثر، لكنها تنهض وتستمر في القيادة".
وختم: "سنعود وسنعود أقوى، هيا إسبانيا".
(روسيا اليوم)
رياضة
كأس العالم2022
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